В Брезник се появи дупка, от която се вижда част от тръба

На улица „Гоздовска“ в град Брезник се е появила дупка. При благоприятни метеорологични условия от Община Брезник ще извършват ремонт на компрометираната настилка, предаде Zapadno.com.

Дупката се е появила в събота по неясни за общинската администрация причини. Една от вероятните причини за появата на дупката е преминаване на тежък камион. След появата и от Общината са сигнализирали за опасността на пътя със знаци.

При благоприятни метеорологични условия ще бъдат извършени ремонтни дейности на района, където се е появила дупката. Това поясни заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров. По негови думи до момента няма сигнали за други подобни дупки по улици в града.

Впечатление прави, че в дупката има част от стара бетонна тръба. Мистичният водопроводен елемент не е свързан с градската разпределителна мрежа или канал.