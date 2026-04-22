В брезнишкото село Завала е обявена животновъдна ферма на търг

Публична продажба на поземлен имот с площ 16 895 квадратни метра, който се намира в местността „Шопка“ в брезнишкото село Завала, ще се проведе от 22 април до 22 май. В имота са изградени множество селскостопански сгради, а земята принадлежи на брезнишката фирма „Мегастрой“ ООД, която е ипотекиран длъжник, предаде Zapadno.com.

Поземленият имот се предлага на публичната продан заедно с изградените в него 4 едноетажни селскостопански сгради с площ 981 квадратни метра, 281 квадратни метра, 526 квадратни метра и 980 квадратни метра. Устройствената зона е за животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце и техните приплоди със сондажен кладенец.

Сградите представляват животновъдна ферма, която се състои от две едноотворни стоманени халета, две едноетажни стоманобетонови сгради за поместване на фуражната кухня, битовите помещения и доилната зала и допълнителните съоръжения за обособяване на нова овцеферма.

В имота има и други сгради, които заедно с подобренията, както и всички трайно прикрепени към земята вещи се предлагат на публичната продан. Търгът ще се проведе от частния съдебен изпълнител в Перник Стилиян Бадев. Наддаването за поземления имот в Завала ще започне от 405 063 евро и 20 цента.

В предходни години брезнишката фирма „Мегастрой“ обявяваше на обществеността, че има различни инвестиционни предложения за реализиране в село Завала. Преди 5 години фирмата обяви, че възнамерява да разшири фермата със спомагателен обор и увеличаване броят на животните от 880 овце на 1 440 животни.