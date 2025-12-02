В Ноевци ви чакат на пържен шаран за Никулден!

Богата програма със събития е предвидена през месец декември в брезнишкото село Ноевци, предаде Zapadno.com.

Първото събитие е насрочено за 6 декември, когато по повод Никулден ще се проведе общ празник и благословение в местния храм „Свети Николай Чудотворец“. В 11:00 часа на 6 декември ще бъде извършен водосвет и осветен курбан. За всички ще бъде раздаден пържен шаран.

За 19 декември народно читалище „Пробуда-1931“ съвместно с основно училище „Христо Смирненски“ подготвят празничен спектакъл под надслов „Магията на Коледа“. Деца ще представят Рождество, а в програмата участие ще вземат девойки от танцов състав от народно читалище „Просвещение-1870“ в Брезник. За всички деца ще пристигне Дядо Коледа.

Предвидено е провеждането на коледен базар, а всички присъстващи ще видят нещо интересно, което досега не е правено в селото. Сред поканените на събитието ще бъдат представители на Община Брезник и Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ – Перник. Това поясни за Zapadno.com организаторът културна дейност в народно читалище „Пробуда-1931“ Лилия Венкова. Мероприятието ще се проведе в салона на читалището от 16:30 часа със свободен вход.

Празничен коледен банкет ще се проведе на 20 декември в ресторант „Черногорец“. Записването за банкета ще се извършва на място в читалището, с предварително заплащане на куверта, който е в размер на 60 лева. В куверта е включена и музикална програма с диджей. Местата са ограничени и затова желаещите трябва да побързат да запазят своето място. Банкетът ще започне в 18:30 часа.