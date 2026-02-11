В Ноевци възобновяват празника на виното с ритуал в дома на Асен Митков

В китното брезнишко село Ноевци празниците продължават. На 14 февруари ще бъде възобновено отбелязването на празника Трифон Зарезан. Традицията е отбелязвана в селото много отдавна, съобщи за Zapadno.com организаторът културна дейност към местното народно читалище „Пробуда-1931“ Лилия Венкова.

Ритуалът по зарязване на лозницата ще бъде извършен в дома на Асен Митков. Там гостите ще ги очаква дегустация на вино и ритуал, в който ще бъде избран “Царят на виното”.

„Всеки е добре дошъл, кой с песен, кой с усмивка, кой с бутилка вино. Нека годината да бъде плодородна, а чашите да бъдат пълни“, добавят от читалището на село Ноевци. Честването ще започне в 11:30 часа.

Първоначално в България на 14 февруари се чествал Трифоновден – в почит на Свети мъченик Трифон, смятан за покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. След приемането на григорианския каленар празнуването му се измества на 1 февуари, а 14 февруари започва да се отбелязва като Деня на лозаря.

Въпреки разминаването и объркването, в българската традиция двата празника продължават да се преплитат, за което свидетелства и фактът, че светецът често е изобразяван като младеж, който носи различни инструменти за рязане, съобщава БНР.