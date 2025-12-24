В Перник – една от квартирите, в които е държан в плен 42-годишен

Служители на СДВР разкриха отвличане, извършено на територията на София. Полицаите от сектор „Престъпления против личността“ задържаха похитителите, съобщиха от МВР.

Хронологията на случая: на 1 юли тази година късно вечерта 42-годишен мъж е отведен насилствено пред дома му, след като двама непознати мъже се представили за служители на МВР и го качили в автомобил.

В периода от късните часове на 1 юли до ранните часове на 3 юли той е държан против волята му на три различни адреса, включително и в Перник, като през цялото време бил подложен на физически изтезания и психически тормоз. Докато мъжът е държан насилствено, похитителите отнели личните му документи, банкови карти, сумата от 6 000 евро и телефон. Те го принудили да им даде достъп до онлайн банкирането си. Обект на разследването са и данни за теглене на пари от сметката му, както и за прехвърляне на сума от около 94 000 лева.

На 3 юли похитеният мъжът успял да подаде сигнал на телефон 112, който е насочен към Девето РУ и така е поставено началото на досъдебното производство. В рамките на започнатото разследване са сформирани екипи, проведени са разпити на свидетели, огледи, събрани са веществени доказателства, извършени са и други процесуално-следствени действия. Използвани са специални разузнавателни средства, установен е целият път на движение на автомобилите, с които е транспортиран.

На 16 декември полицаите пристъпили към задържане на съпричастните към случая. Един от водещите акценти е, че те са се занимавали с противозаконно превеждане през държавната граница на мигранти, но след резкия спад на мигрантскта вълна с повече от 70% се преориентирали към друга престъпна дейност.

В рамките на воденото разследване и образуваното досъдебно производство, след задържане на лицата са извършени лични обиски, претърсвания и изземвания на адреси и използваните автомобили, при които са намерени и иззети множество вещи и предмети, имащи отношение по случая. В рамките на проведените множество оперативно-издирвателни действия служителите на сектор „Престъпления против личността“ – СДВР установили, че е готвено и второ отвличане с вече пригодена за това къща в град Пловдив.

Според оперативната информация и по данни на разпитаните извършители, там предстояло да бъде настанен човек, който също се е занимавал назад във времето с превеждане на чужденци през държавната граница. Той имал в крипто портфейл сумата от над един милион долара, които се очаквало да прехвърли на похитителите по същата схема. От Софийската градска прокуратура са привлечени като обвиняеми шестима, на всички са повдигнати обвинения за противозаконно лишаване от свобода на пострадалия, на трима са повдигнати и допълнителни обвинения за отвличане.

