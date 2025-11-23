В Перник се проведе за първи път „Ден на Корея“

В Перник се състоя първото издание на „Ден на Корея“. Инициативата се организира от Културно-образователното сдружение на южнокорейската общност в България. Събитието се проведе във фоайето на Обединения детски комплекс и привлече любители на корейската култура от различни възрасти.

Грег Ким, организатор на проявата, обясни пред БТА, че целта е да се представи богатството на корейската култура чрез кулинарни, образователни и традиционни елементи. „Искаме хората да се докоснат до вкусовете, обичаите и духа на Корея“, коментира той.

Посетителите имаха възможност да опитат популярни корейски ястия като токбоки – пикантни оризови кейкчета, кимбап – рулца от ориз, зеленчуци и месо, увити във водорасли, булгоги с ориз – мариновано месо, традиционно приготвяно на скара. Сред останалите изкушения бяха традиционният десерт далгона и лате от зелен чай матча с прясно мляко.

Желаещите можеха да се облекат в традиционни корейски костюми и дори да получат свое корейско име, въз основа на личността и характера си.

Антония Иванова от екипа на организаторите, отбеляза, че Корея е държава с изключително бързо развитие, впечатляващи традиции и силно уважение между хората. По думите ѝ там младите почитат възрастните по особен начин, свързан с дълбоко уважение и признателност.

„Посетих страната преди две години и горещо я препоръчвам на всички, които възнамеряват да го направят“, обобщи Иванова.