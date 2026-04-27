В Перник се търсят лекари, фелдшери, медицински сестри…

Предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места отново се увеличиха, макар само с 3 и достигнаха 66. Добрата новина е, че работните места за безработните с висше образование също се увеличиха, но само с 2 и станаха 11.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенист, общи работници, обслужващ погребално бюро, продавач-консултанти, електрошлосер, служители на гише в пощенска станция, касиер, техник строителство и архитектура, арматурист, водопроводчик, кофражист, контрольор по качеството, експерт по подбор на персонал, охранител, механошлосер, кранисти, лекари, фелдшери, продавачи на билети, стругар, градинари, психолог, машинен оператор обработка на метал, оператор на пулт, оператор на преса, медицинска сестра социални дейности, обслужващи магазин, работник в кухня, машинен оператор обработка на камъни, машинен оператор фармацевтични продукти, социален работник, монтажници на изделия от метал, механик промишлено оборудване, инженер водоснабдяване и канализация, медицинска сестра, камериерка, химик.

Анализирайки пазарът на труда в Перник се налага изводът, че тази година бизнесът в региона изпитва затруднения, което е обяснимо, с оглед на скока на цените на горивата и войната в Близкия изток. Предлаганите свободни места в момента са твърде малко, в сравнение със същия период на миналата година, пише в. „Съперник“.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане през миналата седмица се е предлагало на техник строителството- 1300-2000 евро. Следват лекар-1824 евро, фелдшер- 1323 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Продължава тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 55 свободни места и 11 за безработни висшисти.