В Перник се търсят фармацевт, психололог и счетоводител

Обявените свободни работни места за специалисти с висше образование в Бюрото по труда в Перник са за фармацевт, психолог, счетоводител и за инженер по химия или материалознание за длъжността „окачествител на продукти“. Това показва справка, изпратена от дирекцията до БТА.

Над 40 са свободните позиции, обявени към днешна дата от териториалното звено. Най-много са тези за машинни оператори, общи работници и техници.

Сред най-търсените длъжности за квалифицирани работници със средно образование в град Батановци са международен шофьор, който владее английски език, автомонтьор и бояджия на превозни средства. В Радомир има обявени свободни позиции за машинен оператор на фармацевтични продукти, служител на гише в пощенска станция и техник-механик. В Перник се търсят шофьор на автобус, маникюрист, разносвач, обслужващ работник в промишленото производство, монтажник на мебели, електромонтьор и др.

Сред предложенията фигурират и редица позиции за неквалифицирани и помощни работници – чистачи, разносвачи, готвачи и касиери.

По данни на Бюрото по труда в Перник най-търсеното образование остава средното, докато висшистите могат да намерят реализация основно в инженерни, педагогически и лабораторни специалности.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. „Избирам България“ е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА през юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България“ е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.