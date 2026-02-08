В пернишката болница започват профилактичните гинекологични прегледи

В пернишката Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ се възобновява провеждането на профилактични гинекологични прегледи, съобщиха от здравното заведение на официалната си интернет страница.

На 10 февруари (вторник) ще бъдат извършени безплатни прегледи от 10:30 ч. до 13:30 ч., като пациентите ще трябва да заявят предварително желание за това на тел. 076 687 377. Прегледите включват вагинална ехография, видеозон, вземане на материал за цитонамазка и др. Цената на цитонамазката е 20,00 лв. и при желание се заплаща на касата на болницата.

В МБАЛ „Рахила Ангелова“ ще се провеждат и свободни консултации, като екипът на АГ отделението ще отговаря на всички въпроси от страна на бъдещи родители.

През август миналата година Отделението по акушерство и гинекология възобнови нормалния си ритъм на работа, след като се наложи да преустанови приема на родилки за около месец заради възникнала кадрова криза.