В пернишкото Шесто училище пресъздадоха изборен процес

В пернишкото Шесто училище „Св. св. Кирил и Методий“ учениците пресъздадоха изборен процес. По този начин ще определят новия председател на Ученическия съвет към ученическото самоуправление, коментира пред БТА Елица Иванова – педагогически съветник и председател на изборната комисия.

Тя добави, че децата с голям ентусиазъм и желание са се включили в организацията на изборния процес. Двама кандидати са се включили със свои кампании. Иванова каза още, че месец преди това претендентите за поста председател на Ученическия съвет към ученическото самоуправление са подготвили платформите си, имали са екипи и са водили срещи със съучениците си, за да ги запознаят с подробностите около кампанията си.

„Гордея се с тези деца. През целия месец януари, докато течеше кампанията им, те подходиха много честно и интелигентно. Кампанията беше открита, активна и те непрекъснато взаимодействаха с учениците и колегите ми. На 29 януари беше ден за размисъл“, каза още тя.

Деветокласниците Йоана Кирилова и Борислав Борсов са двамата претенденти за поста председател на Ученическия съвет в Шесто училище. Борислав е заложил в кампанията си на спорта и дейностите, свързани с него, в учебното заведение. Като основен ангажимент той посочи, че ще се постарае да остане честен пред себе си и да спази дадените обещания. Съученичката му Йоана е заложила в платформата си на клуб по шахмат и работата в него. Нейният екип е създал брошури и два видеоклипа.

Педагогическият съветник и председател на изборната комисия Елица Иванова поясни, че учениците са имали право да упражнят правото си на глас както на хартиен носител, така и по електронен път.

Тя обясни, че подобни избори са били провеждани преди близо четири години, когато е бил избран училищният омбудсман.

В изборната комисия са включени ученици от четвърти до дванадесети клас. Комисията е допуснала до участие двама кандидати, отговарящи на съответните изисквания – отличен успех, липса на забележки, липса на неизвинени отсъствия и др.