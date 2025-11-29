В Пернишко водата поевтинява от новата година

В година на безводие и наводнения в 20-ина региона в страната водата ще поскъпне от 1% до над 30%. За други 13 района ВиК услугите може да поевтинеят до 18,7 на сто.

Комисията за енергийно и водно регулиране е предложила актуализиране на цените на „ВиК “ услугите от 1 януари 2026 г.

В Перник, където загубите на живителната течност са над 70%, се предлага от началото на следващата година намаление с 3,7% за кубик.

В момента цената в Пернишко е 4,24 лв. с ДДС. В това число влиза доставяне на вода на потребителите – 2,91 лв., отвеждане на отпадъчни води – 0,53 лв., и пречистване на отпадъчни води – 0,80 лв. Намаление се предлага да има още в Хасково, Ловешко и Брацигово.

Водният регулатор предлага в столицата ВиК услугите да поскъпнат с 11 процента от 3,69 лв . за куб. м до 4,04 лв . Най-високата цена над 5 лв., за кубик плащат в Кърджали, Враца, Плевен, Силистра и Варна.

Докладът с анализ на заложеното в бизнес плана на дружествата увеличение на цените въз основа на потреблението, качеството на услугите, загуби, ремонти, състояние на водомерното стопанство и проекта на решение е публикуван в сайта на КЕВР