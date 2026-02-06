В понеделник – концерт в помощ на Биляна!

Перник се готви за една от най-емоционалните нощи за годината. На 9 февруари спортна зала „Борис Гюдеров“ ще се превърне в арена на доброто, а поводът е кауза, която никой не може да подмине с лека ръка: „Да помогнем на Биляна да остане до детето си!“.

Популярен десант от фолк легенди и млади надежди се обединява в безпрецедентен благотворителен концерт. Гласът на Еми Стамболова, чарът на Симона Загорова и провокативната Андреа са само малка част от звездния списък. Към тях се присъединяват още Рени, Доника, Антонио Симеонов, Росен Янчев, Крум и много други, които ще пеят за живота на Биляна.

Шоуто обещава да бъде мащабно. Освен музикални звезди, сцената ще бъде „запалена“ от ансамбъл „Граово“, както и от модерните хореографии на Dance Squad, Asti Dance и EV ART. Всички те даряват таланта си с една-единствена цел – да дадат надежда там, където тя е най-нужна.

Кога? 09.02.2026 г. (понеделник)

Къде? гр. Перник, Спортна зала „Борис Гюдеров“

В колко? 18:30 ч.

Вход: Само 10,00 € (сума, която за мнозина е едно кафе, но за Биляна е шанс за бъдеще)

„Понякога музиката и танцът могат да дадат живот“, казват организаторите.

Перничани, нека покажем, че когато става въпрос за дете и неговата майка, сме непобедими! Всяко присъствие в залата е стъпка към живота на една майка.