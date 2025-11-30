В понеделник: Обходен път към Брезник и Трън заради кръгово в Перник

На 1 декември (понеделник) от 8 до 16 часа ще се промени организацията на движение в посока Брезник в участък от второкласен път 63 Перник – Брезник за изграждането на кръгово кръстовище на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ в квартал „Иван Пашов“ на град Перник.

Дейностите по съоръжението се изпълняват по общ проект между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Перник. За извършване на необходимите строителни работи ще бъде ограничен трафикът в посока Брезник в 300-метрова отсечка, започваща след кръстовището на улиците „Бродо“ и „Стримон“ и достигаща близо до кръстовището с улица „Юрий Гагарин“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обходният маршрут за пътуващите в посока Брезник и Трън ще е през град Батановци. Трафикът за центъра на Перник и вътрешните квартали ще се пренасочва през улица „Стримон“ и улица „Бродо“, по улица „Софийско шосе“, през пътен възел „Църква“ в квартал „Изток“ и през пътен възел „Марина бара“ в квартал“ Варош“.

Движението в посока от Брезник към Перник ще е без ограничения.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.