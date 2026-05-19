В Профилакториума откриха специализирана стая за рехабилитация на деца

Специализирана стая за рехабилитация на деца бе открита днес в Профилакториема в Перник.

На събитието присъстваха директорът на болницата д-р Юри Торнев, кметът на община Перник Станислав Владимиров, лекари, терапевти и медицински персонал и гости.

„Стаята е място, в което терапията ще върви ръка за ръка с усмивките, игрите и детската увереност. Вярваме, че всяко дете заслужава шанс да расте здраво, активно и щастливо. Именно затова създадохме тази зала с внимание към малките, които ежедневно заслужават грижа. Нека тази зала да бъде място, в която децата да намират сили, увереност и радост по пътя към своето възстановяване“, каза д-р Торнев

Тази стая може да бъде посещавана от деца на всякакви възрасти. Не е задължително те да са с травми, но от нея могат да се възползват и деца със специални двигателни потребности. Тя е изградена с дарения и с подкрепата на Община Перник. Двама специалисти ще работят с децата. Това са кинезитерапевтът Емили Илиева и рехабилитаторът Елена Сарзиева.

„Постарали сме се обстановката да е по-уютна, свежа и цветна. Да създадем малко спокойствие и настроение за децата, за да се почувстват в безопасност и да ни позволят да работим с тях. Има сензорна пътека, клетка на Роше и други специализирани уреди“, каза Емили Илиева.

„Последните години наистина се направи много за Профилакториума. Благодаря ви за усилията и доверието. Ще продължаваме да инвестираме в нашия Профилакториум, да ви подкрепяме, не само финансово, за да бъда наистина болницата най-добрата в Югозападна България, с най-доброто оборудване и с най-добрите специалисти“, заяви кметът Станислав Владимиров.