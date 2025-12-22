В Радомир откриха нова приемна за граждани

Кметът Кирил Стоев откри новия офис и приемна за граждани на Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир. В ж.к. НОЕ-2, град Радомир официално бе открит новият офис и приемна за граждани на Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир.

Новото пространство цели да осигури по-добри условия за работа на служителите и по-достъпно, удобно и качествено обслужване на гражданите. Събитието бе открито от директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник Катя Пламенова – Николова, която подчерта значението на доброто институционално партньорство и създаването на съвременна и достъпна среда за гражданите, ползващи социални услуги.

На откриването присъстваха служители на ДСП – Радомир, представители на РДСП – Перник, представители на дирекциите „Социално подпомагане“ в Трън и Перник, представители на Агенцията за социално подпомагане. Сред официалните гости бяха кметът на община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева.

В своето приветствие кметът Кирил Стоев подчерта, че социалната политика и грижата за хората в нужда са сред водещите приоритети на общинското ръководство. Той изрази увереност, че новата приемна ще улесни достъпа на гражданите до социални услуги и ще допринесе за по-ефективна и координирана работа между институциите.

„Община Радомир ще продължи да подкрепя инициативи, насочени към подобряване качеството на живот на хората и осигуряване на по-добро и навременно обслужване за всички граждани“, заяви кметът Стоев. Помещенията за новия офис са предоставени от Народно читалище „Напредък – 1895“ – гр. Радомир.

На събитието присъстваха председателят на читалището Нели Петкова и секретарят Ирина Ковачка, които изразиха удовлетворение от реализираното партньорство и готовност за бъдещо сътрудничество. С откриването на новия офис Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир прави важна стъпка към по-добро обслужване на гражданите, а общинското ръководство, в лицето на кмета Кирил Стоев, затвърждава ангажимента си към развитието и устойчивостта на социалните услуги в общината.

Любмира Пелова