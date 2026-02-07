За втора поредна година в Радомир ще бъдат връчени наградите „Успехи без граници“ на деца с постижения в образованието, изкуствата, спорта и доброволчеството. Гост на проявата ще бъде бившият волейболен шампион Владо Николов, потвърди за БТА зам.-кметът Станислава Генадиева.

Целта на наградите е да бъдат насърчени децата от града към развитие в различни области от живота и образованието, както и да се мотивират младите хора в Радомир да следват мечтите си и да развият потенциала си максимално.

Гала вечерта ще се състои на 12 февруари (четвъртък) в залата на Младежкия културно-информационен център (МКИЦ) – „Европа“ – Младежки дом.

Станислава Генадиева допълни, че тази година постъпилите номинации са 96, като сред тях има и такива за отбори, групи и формации, или общо над 200 изявени деца.

Зам.-кметът припомни условията, при които може да бъде заявено участие, а именно – деца на възраст от 6 до 19 години. Номинираните трябва да притежават най-малко едно постижение или награда през 2025 г. от национално или международно участие. Признанията трябва да са от утвърдени федерации, институции или организации от държавни или републикански първенства, олимпиади, конкурси, фестивали и други.

През 2025 г. кметът на Радомир Кирил Стоев за първи път връчи приза „Успехи без граници“ на 150 деца. Тогава българският ултрамаратонец Краси Георгиев бе специален гост. Той е известен с изключителните си физически и психически постижения в екстремни условия. Георгиев е пробягал над 60 маратона по целия свят, сред които в Арктика, Камбоджа, пустинята Сахара и Долината на смъртта в САЩ. През 2021 г. издава автобиографичната си книга „Да тичаш към себе си“, в която споделя житейския си път и принципи за пълноценен живот.