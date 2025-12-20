В Трън: Игнажден е! Днес започва народната Нова година

Как се правят сурвачки научиха ученици на мобилна работилница на Общински исторически музей-Трън. Това се случи на организираното на 19 и 20 декември Трънско коледно селце в града край границата със Сърбия, информира Zapadno.com.

На 19 декември директорът на музея доктор Милена Катошева посрещаше ученици и желаещи да се потопят в традициите с подготвени материали за изработване на сурвачки. От дрянова пръчка и със сушени плодове, пуканки и кравайче се прави сурвачката. В някои краища на България към окиченото дръвче се добавя и бродирана кърпичка. Със сурвакането се отправят пожелания за здраве, благоденствие и късмет.

Има сведения, че традицията, свързана с, наричането за здраве и късмет е поставена от траките.

От Игнажден (20 декември) започва народната Нова година, отбеляза директорът на музея в Трън доктор Милена Катошева.