В Трън организират подпомагане лечението на бебето Карина

Народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” в град Трън организира благотворителна кампания за събиране на средства за лечението на бебето Карина Станиславова от Перник, съобщават от културната институция.

Малкото момиченце има нужда от наложителна медицинска помощ, за да пребори коварното си заболяване,а необходимата сума е непосилна за семейството. Бебето е с вроден невробластом на лявата надбъбречна жлеза с метастази в черния дроб, пише Zapadno.com.

От читалището в Трън призовават всички, които имат възможност, да се включат и да помогнат. „Дори и най-малкият жест е от значение и приближава Карина към шанса за здраве и по-добро бъдеще.

Дарителска кутия ще бъде поставена в сградата на читалището, а всеки, който желае, може да подкрепи каузата и чрез допълнителните инициативи, които предстои да организираме“, отбелязват от културната институция.

Силвия Григорова