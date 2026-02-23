В Трън тръгна подписка за издигане на бюст-паметник на Васил Левски

Народно читалище „Гюрга Пинджурова – 1895“ в Трън инициира събирането на подписка за издигане на бюст-паметник на Апостола на свободата Васил Левски в града.

„Идеята за изграждането на паметник на Апостола на свободата в Трън датира отдавна- може би преди повече от десетина години. Първоначално имаше идея да се направи барелеф на Васил Левски, който да се постави в началото на улица „Васил Левски“ в града. Но тя не получи нужната подкрепа. Сега идеята е да се изгради паметник, който да бъде поставен в центъра на Трън“, поясни председателят на читалището в града Сашка Иванова.

Тя допълни, че за реализирането на тази идея е създаден инициативен комитет. В него участват историкът и бивш преподавател в местното училище Николай Иванов, както и общественичката Жанета Соларова.

До сега са събрани около 100 подписа в подкрепа на тази патриотична идея. Всеки, който подкрепя това начинание, може да се подпише, като подписката е в библиотеката в града. Тя ще бъде разпространена и в селата от общината, в пенсионерския клуб и в кафенето до читалището в града.

„След като бъде финализирана, ще се внесе за разглеждане в Общинския съвет. Едва след решението на Общинския съвет ще започнем набирането на средства. Ще търсим спонсори, за да реализираме тази идея. Мястото на паметника ще бъде определено от главния архитект на Трън“, допълни Сашка Иванова.