В Трън честват 24 май с шествие на абитуриентите

С празнична програма и традиционно шествие на абитуриентите в град Трън ще бъде отбелязан Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това съобщи за Zapadno.com заместник-кметът на община Трън Светлана Валериева.

Празничният ден ще започне в 10:00 часа с шествие на учениците от средно училище “Гео Милев” и децата от детска градина “Ален мак”. След това пред народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” ще започне програма с участието на детска градина „Ален мак“, средно училище „Гео Милев“, Център за обществена подкрепа „Дъга“, деца от клуб за народни танци „Трънски ритми“ при народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ и деца от школата по народно пеене с ръководител Пирина Пиринчева.

Вечерта ще се проведе и традиционното шествие на трънските абитуриенти, което ще започне от Бански път и ще продължи до площада в Трън. Тогава ще бъде общият абитуриентски бал на зрелостниците.

Тази година абитуриентите от Випуск ‘2026 на средно училище “Гео Милев” са 12. Миналата седмица, на патронния празник на гимназията, бяха изпратени тазгодишните випускници от учители, съученици и гости.