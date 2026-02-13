В Трън ще отдадат почит на Васил Левски по патриотичен начин

Театралната възстановка „БРК – Трън“ се подготвя в Трън за отбелязването на годишнината от гибелта на Васил Левски. Това става ясно от информация от Община Трън и местното народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“.

Театралната възстановка ще бъде представена на 19 февруари на откритата сцена пред читалищната сграда в центъра на Трън. В програмата е предвидено и традиционното факелно шествие, в което се включват ученици и граждани. Програмата по отбелязването ще започне в 18:00 часа.

Общински исторически музей-Трън също ще се включи в честването, като от институцията уточняват, че на 18 февруари се почита паметта на Апостола на свободата Васил Левски. „Ден, в който мълчаливо се прекланяме пред подвига му, но и ден, в който винаги звучат думите и мислите, които ни е завещал в свои писма и записки – силни и непреходни, каквато е и паметта за него“, допълват от музея в Трън пред zapadno.com.

Музейната институция ще организира ученическо творческо ателие, в което децата ще научат повече за ръкописното наследство на Васил Левски и ще имат възможност да се запознаят с неговия почерк от писма и от личния му бележник. Учениците ще могат да се опитат и да изпишат като него свидните ни А и Б. Това ще може да бъде направено ръкописно, с почерк на Апостола на свободата или електронно, благодарение на дигитализацията на почерка на Левски в ръкописен шрифт, който е плод на дългогодишна работа на шрифтовия дизайнер Стефан Пеев.

За участие в ателието е необходимо предварително записване на телефон 0877 035 581 или на електронна поща museum.tran@gmail.com. Заниманието ще се проведе на 18 февруари от 14:00 часа в сградата на Община Трън, като екипът на музея има готовност да организира творческото ателие и на 17, 18 и 19 февруари в удобно за участниците време.