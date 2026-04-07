В. „Уикенд“ твърди: Прокурорският син си отмъщава на ченгета по „черен списък“

Издирваният от МВР прокурорски син от Перник Васил Михайлов е съставил черен списък на полицаи, които трябва да бъдат наказани заради това, че душат около него и лихварския бизнес на фамилията му. Само преди дни самозабравилия се келеш, който разиграва цялата държава, нападна с още двама маскирани и въоръжени с пушки лица антимафиот от ГДБОП пред къщата му в село Люлин, но беше посрещнат с куршуми от ченгето и неговия баща и избяга със съучастниците си без да бъде заловен, пише вестник „Уикенд“.

Отлично информиран източник на „Уикенд“ от миньорския град сензационно разкри, че въоръженото нападение срещу спецполицай от ГДБОП с инициали А. Г. в нощта на 25 март е свързано с работата на ченгето по разплитането на връзките на Васил Михайлов с полицаи от Перник, които не само са симулирали, че го издирват, но и са работили нелегално като събирачи на дългове в лихварската империя на чичото на прокурорския син.

23-годишният Васил, чийто баща Бисер Михайлов е прокурор от Окръжната прокуратура в Перник, е издирван безрезултатно от МВР вече повече от 8 месеца, макар в миньорския град да е публична тайна, че той се укрива в Перник, нощувайки на три адреса, сред които е и къщата на неговия чичо и кръщелник Васил Михайлов – Доктора. Още преди 3 месеца жълтият вестник писа, че издирваният прокурорски син често посещава и нощува в дома на чичо си, но въпреки това имотът на лихваря Доктора не е бил поставен под полицейско наблюдение, както и дома на бащата на Васил – прокурора Бисер Михайлов.

Смята се, че след смяната на шефа на полицията в Перник Милчо Милчев, сочен като покровител №1 на прокурорския син, на местните ченгета била спусната задача от новия началник Павел Млеканов да се заемат активно с откриването и задържането на прокурорския син. Мълви се, че в Перник е стартирало и разследване за връзките на Васил Михайлов с полицаи от Второ РПУ, срещу които постъпили сигнали от жертви на прокурорския син.

„Сигналите са идентични и в тях се твърди, че няколко ченгета от Перник работят нелегално като събирачи на дългове по кредити, отпуснати им от Васил Михайлов и лихвари, опериращи с пари на неговия чичо. Има и данни за оказван натиск над свидетели по стари дела за побои срещу прокурорския син, който е осъществяван от действащи полицаи. Пострадали са били увещавани да оттеглят и променят стари свои показания, давани пред прокурори и съдии, в полза на Васил Михайлов“, разкрива източникът.

Още преди година чичото на Васил Михайлов, сочен като един от маститите лихварски босове в Перник, съумял да постави в зависимост куп местни ченгета, които да си затварят очите и да потулват престъпленията на племенника му. „Един от полицаите от Второ РПУ в Перник – Георги В., напусна МВР и отвори офис за бързи кредити с пари на Васил Доктора. Няколко местни ченгета станаха нелегални лихвари и събирачи на дългове.

В много случаи полицаи тормозят длъжници на прокурорския син и чичо му с необосновани проверки и подхвърлени реплики, че проблемите им с органите на реда ще се решат, когато си платят борчовете“, разказват запознати с опънатия полицейски чадър във Второ РПУ в Перник над Васил Михайлов.

Твърди се, полицейския чадър над 23-годишния син на окръжния прокурор Бисер Михайлов минава през шефа на най-голямото полицейско управление в Перник Йордан Данов, който преди години беше отстранен като началник на Шесто РПУ в София заради съмнения, че покровителства наркобоса Росен Кръстев – Стъкларя. Като въвлечени в нелегалната лихварска империя на чичото на прокурорския син се спрягат имената и на полицаите Кюркчиев, Лумбаров и Попов от Второ РПУ в Перник, пише вестник „Уикенд“.

„Чичото на Васил Михайлов от поне десетилетие ръководи лихварския си бизнес чрез куп подставени лица. Хората, които оперират със средствата на фамилия Михайлови, са Жоро Милев, Юлиян Димитров – Дебелия от Радомир, Марио Ножаря, Георги Полицая и две жени, назначени за управители на заложните къщи „ММ финанс“. Прокурорския син също е въвлечен в лихварския бизнес като отговорник на наказателна бригада биячи, но откакто е под издирване, изпитва трудности със събирането на борчовете, та се налага ченгетата, които го прикриват да му вършат и мръсната работа“, свидетелства пред вестника запознат с грозната действителност в Перник.

Според думите му, сред големите длъжници на прокурорския брат Васил Михайлов – Доктора е бивш оборотен автокрадец с прякор Шишарката, който започнал да строи жилищна сграда в Перник върху наследствен терен. Онзи взел 150 000 евро заем срещу 2% месечна лихва, но спрял да си плаща вноските по кредита. Заради това полицаите от Второ РПУ в Перник започнали да го разследват като съпричастен към серия от кражби на луксозни коли в София и дори го поставили под постоянно наблюдение с циничния довод за постъпила оперативна информация, че укрива в дома си…прокурорския син Васил Михайлов.

Ченгетата съумели да си издействат прокурорска заповед за обиск в имотите на Шишарката, която му размахали неотдавна. Задлъжнелият автокрадец и начинаещ строителен предприемач обаче проявил характер и заплашил ченгетата, че ще разкрие участието им в престъпните схеми с издирвания прокурорски син.

За щастие, не всички полицаи в Перник са въвлечени в укриването на прокурорския син Васил Михайлов и в притискането на негови длъжници и жертви. Неподкупните обаче плащат висока цена и стават жертви на криминални посегателства, какъвто е случая с нападнатият пред дома му в пернишкото село Люлин антимафиот от ГДБОП. Негови колеги твърдят, че допреди няколко месеца ченгето работело в полицията в Перник, но сам поискал да напусне и да се премести в структурата на антимафиотите, тъй като негови колеги от Второ РПУ в Перник саботирали работата му по задържането на беглеца от правосъдието Васил Михайлов.

От началото на месец март други трима полицаи, ангажирани в издирването на прокурорския син, също са жертви на криминални посегателства, но за тези престъпления цари гробовно мълчание и те даже не фигурират в полицейските сводки. „Става въпрос за три умишлено подпалени автомобила, като всичките опожарени возила са на територията на Второ РПУ в Перник. След заливане със запалителна течност през последния месец изгоряха личните автомобили на служител на ДАТО, на граничен полицай от ОДМВР – Перник и на разузнавач.

За никого не е тайна, че палежите са дело на Васил Михайлов и мутрите му. Прокурорският син получава информация от свои къртици в пернишката полиция кои ченгета реално работят по залавянето му и се саморазправя с тях. Според запознати нападнатият на 25 март от маскирани с пушки пред къщата му в село Люлин служител от ГДБОП е очаквал да дойде неговия ред и затова наказателната акция на Васил Михайлов не го е сварила неподготвен: „Той и баща му буквално са спали с оръжия под възглавниците си“.

След осуетената вендета над полицая от ГДБОП, Васил Михайлов се изплъзна от полицията. Съществуват съмнения, че пернишки ченгета са му помогнали да се измъкне чрез умишлено забавяне на акцията по издирването му. В нея се включиха със закъснение и спецполицаи от ГДБОП, изпратени по спешност от София.