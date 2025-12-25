В храм „Свети Георги“ в Брезник е подредена коледна изложба

Тематична изложба с около 15 зимни рисунки е подредена в храм-паметник „Свети Георги Победоносец“, информира Zapadno.com.

Инициатор за изложбата е местния краевед и историк Аниела Асенова, а рисунките са изобразени от брезнишки ученици в началния етап на обучение.

Темата е за зимата, тъй като на децата им е трудно да изобразят Рождество Христово. Това е причината към рисунките да са аранжирани колажи със стихове и картинки, които са свързани с раждането на Исус.

Според Аниела Асенова вероучението в училище е необходимо. „Вероучението в училище е необходимо, за да виждат Господ като човек, как се ражда новият живот, спасението, надеждата.

Затова не е поставена задача точно Рождеството да представят, ами зимни картини – как биха искали да изглежда зимата в града. Защото миналата година нямахме сняг. Дай Боже тази година да имаме сняг, за да се радват децата“, каза Аниела Асенова.