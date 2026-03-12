В час сме вече! Значително са спаднали нарушенията покрай еврото в региона

Значително са спаднали нарушенията и сигналите, свързани с въвеждането на еврото в област Перник. Това информира началникът на отдел „Оперативни дейности“ – София към Главна дирекция „Фискален контрол“ при Централното управление на НАП Стоян Дечев, на провелото се онлайн заседание на Областния координационен център В него взеха участие областният управител Георги Недев, представители на институциите, които са свързани с контрола на процеса по въвеждане на еврото в Република България.

Стоян Дечев поясни, че е присъствал на заседание в Перник в края на месец февруари. Тогава са били извършени 217 проверки на територията на област Перник. Оттогава няма промяна, с изключение на още един постъпил сигнал за нарушение. „Мисля, че търговците свикнаха с паричната единица. Не се наблюдават драстични скокове и спекулация с цените“, подчерта Дечев.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Перник д-р Параскева Татаркова информира, че през изминалата седмица инспекторите са проверили три предприятия, произвеждащи храни, и 13 обекта от търговската мрежа, които предлагат птиче месо. При проверките не са констатирани несъответствия.

Директорът на Териториалната дирекция на НАП – офис Перник Габриела Томова информира на срещата, че продължава кампанията за деклариране на доходите за 2025 г. Наред с това се подават и декларации по Закона за ДДС и образец № 1 и № 6.

„Въпреки че миналата година се отчита в старата валута, а месечните декларации вече се подават в новата валута, наблюденията ни показват, че гражданите и фирмите вече свикват с този процес. За сега не срещаме сериозни затруднения, но сме в разгара на кампанията“, уточни Томова.