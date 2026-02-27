В Ярджиловци вече продават и фен тениски за Сурва

Златните сурвакари от Ярджиловци пуснаха уникална модна линия след поредното си добро представяне на фестивала „Сурва 2026“

Село Ярджиловци изглежда иска да подчертае, че е непобедимата крепост на сурвакарската традиция, правейки нещо невиждано – фен тениски!

Носителите на „Златна маска“и куп други награди вече имат своя собствена серия тениски, които обещават да се превърнат в истински хит сред запалените фенове на маскарадните игри. Дизайнерската колекция е вдъхновена от духа на трите махали и е създадена, за да увековечи вековната връзка между поколенията в селото.

Всеки желаещ може да се сдобие с уникална тениска от 100% качествен памук, като сам избере цвета на плата и надписите. За най-големите фенове е предвидена и възможност за изписване на персонално име върху гърба. Цената от 15 евро е символична за всеки, който иска да подкрепи своята махала.

Новата модна линия е пусната в групата на село Ярджиловци от Мартин Иванов.