Габриела и Красимир остават в ареста да търкат наровете

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година.

Днес съдът гледа делото срещу тях. Те могат да обжалват решението на съда. Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари, съобщава БНТ.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре – открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове – предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни. В тях Габриела говорела на английски, което доказва, че продукцията е разпространявана в чужбина. Освен клиповете с мъчения на животни двамата снимали и порно със себе си, което също продавали в затворени групи в различни приложения.