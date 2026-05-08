ГДБОП разкри наркооранжерия с над 400 саксии с коноп

Двама души – на 68 г. и на 34 г., са задържани при спецоперацията на ГДБОП край София. Открита е оранжерия за производство на марихуана в промишлени постройки под наем, съобщиха от ГДБОП във фейсбук. Акцията е проведена на 29 април.

Иззети са над 400 саксии с конопа, високотехнологични инсталации за отглеждане, електронни везни, машини за вакуумиране и рязане на растения, цигари марихуана и около 2000 евро.

Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.

По случая се води разследване, като и са разпитани са свидетели. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. Двама мъже са задържани на място в една от постройките в момент на полагане на грижи за растенията.

При операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), под наблюдението на Софийската градска прокуратура (СГП) са задържани около 70 кг наркотици, голяма сума пари и боеприпаси. Организацията е направила оранжерии за канабис в бивши мини, които са били приватизирани. Това съобщи на брифинг пред медиите миналата седмица заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов.