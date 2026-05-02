ГДБОП разкри цех за производство на цигари в Брезник

Главна дирекция „Гранична полиция“ разкри база за незаконно производство на цигари без бандерол в община Брезник, съобщиха от дирекцията.

Служители на отдел „Противодействие на контрабандата“ в Главна дирекция „Гранична полиция“ проведоха на 27 април специализирана полицейска операция срещу производството, съхраняването и разпространението на акцизни стоки без бандерол на територията на град Брезник.

В хода на оперативно-издирвателните действия граничните полицаи установиха производствена и складова база в промишлената зона на града, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн.

На място са открити около един тон нарязан тютюн без акцизен бандерол, както и кутии цигари без бандерол, наподобяващи мостри. Откритото оборудване, материалите и количеството тютюн сочат към организирана незаконна дейност, свързана с обработка, съхранение и подготовка за производство на акцизни стоки.

Установяването на базата е резултат от прецизна оперативна работа, задълбочен анализ и последователни действия на служителите от отдел „Противодействие на контрабандата“, които отново показаха професионализъм, устойчивост и отличен оперативен усет.

По случая са извършени процесуално-следствени действия от разследващи полицаи от Главна дирекция „Гранична полиция“, включително разпити на свидетели, разпознаване на лица и оглед на местопроизшествието.

Само няколко седмици след разкриването на друга подобна база, тази операция показва устойчичия подход на Главна дирекция „Гранична полиция“. С подобни действия се предотвратяват щети за държавния бюджет, ограничават се незаконното производство и разпространение на акцизни стоки и се пресичат възможности за развитие на организирана престъпна дейност, отбелязаха от дирекцията.