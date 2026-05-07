Георги Недев обяви дигитална трансформация в Областна администрация

Областният управител на област Перник, Георги Недев, обяви въвеждането на система за електронен документооборот – ключова стъпка към модернизация и дигитализация на административните процеси.

Новата система позволява изцяло електронно създаване, съгласуване и подписване на документи, като значително съкращава времето за обработка и подобрява прозрачността.

„Дигитализацията е приоритет, с който повишаваме ефективността и качеството на административното обслужване“, заяви Георги Недев.

Въвеждането на електронния документооборот е част от стратегията за развитие на съвременна, ефективна и ориентирана към гражданите администрация.