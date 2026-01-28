Георг Георгиев на среща с ученици от Езиковата в Перник

Учениците от Евроклуба на ГПЧЕ „Симеон Радев“ се срещнаха с министъра на външните работи Георг Георгиев. По време на срещата те имаха възможност да разговарят с него и да зададат своите въпроси, свързани с външната политика, членството на България в Европейския съюз и значението му за младите хора, съобщиха от гимназията.

Събитието беше организирано от Международния младежки център – Перник, като в него се включиха ученици от други училища, студенти и младежки работници. Сред официалните гости беше и заместник-кметът Стефан Кръстев.

Срещата беше ценна възможност за диалог, обмен на идеи и насърчаване на активното гражданско участие на младите хора, казват от Езиковата.

Светла Йорданова