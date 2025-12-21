Гигинци се готви за голям сурвакарски празник с много огньове и музика

Грандиозен местен сурвакарски празник подготвя сурвакарската група на брезнишкото село Гигинци, съобщават за Zapadno.com от групата.

На 13 януари 2026 година, когато в села из Брезнишко и други общини в област Перник ще пламнат ритуални огньове, то в Гигинци се очертава да бъде една от най-зрелищните клади.

Около нея ще се съберат сурвакарите на Гигинци и гостите – сурвакарските групи на ковачевските села Светля и Чепино, и на земенските села Беренде и Еловдол. Групите ще пристигнат в центъра на Гигинци заедно и с домакините ще запалят над 300 факли, с които ще възпламенят сурвакарския огън. Към тях ще се присъединят и членове на Национално дружество „Традиция“.

Това ще се случи в 21:00 часа, а два часа по-рано – в 19:00 часа, на площада ще започне да свири сръбски оркестър. Ще бъдат подсигурени скари и други забавления. През 2026 година мотото е ще е „Един за всички, всички за Гигинци“.

Подготовката за местния сурвакарски празник в село Гигинци догодина започна от началото на месец ноември. Задружно хора от групата проведоха различни организационни мероприятия и начинания, за да се погрижат всичко да е подготвено много добре за 13 януари.