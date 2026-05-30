Големи празненства организират за Деня на детето в Радомир

По повод Международния ден на детето – 1 юни, Община Радомир, Мкбппмн Радомир и Общински Исторически Музей Радомир канят всички деца и родители в Градския парк на едно истинско приказно приключение!

Забавлението започва на 31 май от 11:00 ч. с пленер по дърворезба, на който майстори ще покажат на живо красотата на традиционното изкуство и ще разкрият тайните на занаята. Малчуганите ще имат възможност да се докоснат до магията на дърворезбата и да се вдъхновят от истински творци.

А докато дървото оживява в ръцете на майсторите, паркът ще се изпълни със смях и игри с атракционите от MyGameDay, които на 31 май и 1 юни ще гарантират забавление за малки и големи.

На 1 юни празничното настроение ще бъде запечатано и в специална фото и видео зона! С SpinPoint 360 всички желаещи ще могат да си направят впечатляващи 360° видеа и динамични клипове от събитието, а LumiPoint ще се погрижи за усмивките с фотобудка, до 400 разпечатани снимки и специална празнична рамка, за да останат красиви спомени от деня.

На 1 юни от 16:30 ч. любимите герои Маргаритка, Биби, Мими и Бухалчо ще заведат децата на едно цветно, музикално и изпълнено с настроение приключение – с песни, смях и ценни уроци.

Всички малчугани, които желаят, могат да се превъплътят в любимите си герои чрез костюми и заедно да превърнем парка в истинска приказка!

Градски парк – Радомир!