След решението на Конституционният съд мнозина гракнаха срещу Киселова, че не е внесла за обсъждане в пленарна зала предложението на президента за референдум относно въвеждане на еврото. Демек, Киселова е виновна, че еврото ще замени лева, без суверенът да е казал тежката си дума.

Виновникът е намерен, националният предател е изобличен и остава да бъде наказан. Точно това е лелеяната мечта на прогресивните сили, които няколко дена не могат да спят от мъка, че Киселова ги е прецакала грозно. Ако обаче върнем лентата назад, какво ще видим?

Всички партийни лидери от управляващата коалиция, даже и някои от опозицията, приветстваха решението на Киселова като единствено правилното в създалата се ситуация. Какво щеше да последва, ако предложението бе внесено за обсъждане?

Два дена скандали, разправии, а може и бой, в пленарната зала, а накрая щеше да бъде отхвърлено като недопустимо и това решение да предизвика още повече скандали, разправии, а може и бой. И с обсъждане, и без обсъждане резултатът беше предизвестен.

ГолЕм праз, че е отрязала мераците на Радев, биха казали другите прогресивни сили, които сега кротко мълчат. У нас е така – кой каквото отнесъл.

Валентин Варадинов