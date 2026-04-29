Голям шахматист от Радомир разби конкуренцията на турнир в Германия

65-годишният Йордан Николов от Радомир спечели международен шахматен турнир в Германия. Сред силна конкуренция от 180 частници от 14 страни Николов се окичи с шампионската титла след 9 кръга и изиграни 9 партии. При своята игра радомирецът спечели 5 победи и 4 ремита.

Състезанието е било само за сеньори – ветерани т.е за участници над 50 години и се е провело в град Ротарх егерн – Германия в периода от 18 до 26 април.

Йордан Николов е роден в брезнишкото село Велковци. От 1993 година живее в град Радомир.

Съпругата му Бойка Николова е от града на бозата и е учителка в село Ярджиловци. Двамата имат една дъщеря, която живее и работи в Германия. Именно тя е записала своя баща за участието му в шахматния турнир.

„Преди 4 месеца ми се роди внучка. Бяхме на гости в Германия и освен голямата семейна радост, която ни сполетя, взех, че спечелих и този турнир. За участието ми в него е виновна дъщеря ми, която ме записа за състезанието“, разказва шампиона.

Николов е инженер по съобщителна техника, а второто му висше образование е от НСА – треньор по шахмат. 39 години е работил в БТК,но вече е пенсионер.

„Харесва ми живота в Радомир и не бих отишъл да живея в Германия, макар да имам тази възможност“, категоричен е той.

Йордан Николов има спечелени много призови места в различни турнири в страната. Последното му постижение е от миналата година от Враца, където печели златен и сребърен медал по ускорен шах и блиц турнир.