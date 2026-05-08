Гонят Сашо Морфов и от Пловдив, пръснал 200 бона за декори

Ямболският гений Александър Морфов се забърка в пореден скандал, след като се оказа, че дългоочакваната му премиера в Пловдивския театър, за която бяха похарчени сериозни пари, вероятно няма да се състои и през този театрален сезон.

Амбицията на Морфов, който преди 3 години беше уволнен от Народния театър след див скандал с Велислава Кръстева и Васил Василев, беше да постави пиесата „Съзаклятието на лицемерите“ по Михаил Булгаков. Тя трябваше да влезе в програмата още миналата есен.

Спектакълът първоначално беше обявен за 10 септември, но малко преди това Морфов пострада при падане заради крехките си глезени и премиерата беше отменена.

Според запознати по „Съзаклятието“ въобще не се работи, с изключение на пълното изработване на декорите, за които е отлетяла солидна сума, пише „Хотнюз“.

За дългоочакваната премиера на Морфов вече били похарчени между 100 и 200 хилядарки, което се равнява на бюджета на около 3 не толкова блестящи спектакъла.

Пищната сценография обаче засега отива нахалост, тъй като преди две седмици в театъра под тепетата скандалът с Морфов достигнал кулминацията си.

Договорът му е бил прекратен, издадоха източници от театъра, но новината засега не се обявява публично. Това се случило след недоволство от страна на ръководството и актьорите, които нямали представа кога са на репетиции и кога не са, както и какво и кога предстои по отношение на този проект.

В резултат на това цяла година след първата репетиция, обявена в медиите през април 2025 г., репетиционният процес е напълно спрян, а Александър Морфов вдигнал скандал на колегите си в театъра.

В постановката участват Камен Донев, Руси Чанев, Рени Врангова, Албена Колева, Алексей Кожухаров, Стилиян Стоянов, Катрин Гачева, Мариана Йотова, Ивана Крумова, Красимир Василев, Ивайло Христов, Венелин Методиев, Димитър Банчев, Павел Сапунджиев и Иван Горанов.