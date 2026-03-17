ГПЧЕ „Симеон Радев“ отвя конкуренцията на Кеймбридж с песен

Талантливи ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник, триумфираха на художествено-музикалното състезание, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Младите таланти впечатлиха официалната комисия със своето изпълнение на песента City of Stars на английски език и заслужено заеха престижното първо място в класацията.

След тях се наредиха ученици от София и Благоевград, а отличието „Победител на публиката“ бе присъдено на участниците от СУ „Никола Войводов“, Враца, за техния креативен прочит на песента Thank You For The Music.

Образователната инициатива се провежда от 2012 г. насам с основната цел да насърчи изучаването на английски език чрез изкуство. Победителите в нея ще бъдат наградени на тържествена церемония. Тя ще се проведе на 18 април в София Балкан Палас в рамките на конференцията Cambridge Day 2026, където децата ще представят своите музикални композиции на живо, а техните учители ще получат заслужено признание за професионализма и примера, с който вдъхновяват българското общество.

„Езикът не е само граматика и думи. Той е начин да споделяме идеи, емоции и талант. Именно затова инициативи като тази са толкова ценни – те дават възможност на учениците да изразят себе си по креативен начин. Поздравяваме всички участници за смелостта и оригиналността им. Те ни напомнят колко е важно да създаваме пространства, в които децата могат да експериментират, да творят и да развиват своя потенциал“, сподели Владимир Колев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

В тазгодишното издание на състезанието се включиха десетки таланти от различни краища на България. Техните проекти бяха разгледани и оценени от специално назначена комисия, която обяви отличените участници на 14 март по време на общото събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Успоредно с това се проведе и отворено гласуване в интернет, от което бяха излъчени и победителите на публиката.

Художествено-музикалното състезание продължава да насърчава децата да творят, да експериментират и да преживяват уроците по нов и истински начин. То е част от успешната традиция на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България да обединява учебните заведения, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език, и да предоставя платформа за изява и развитие на учениците в България.