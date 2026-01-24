Графа ще пее тази вечер на „Сурва“ в Мемориала

Хитове, енергия и концерт, който се пее от първата до последната песен ще се състои днес в Перник. На сцената в Мемориала на миньорския труд ще се качи Графа.

Началото на концерта е в 20 часа. Входът е свободен.

Това е поредната музикална изява, в която вече са включиха Любо Киров, Йорданка Христова и други известни изпълнители. Снощи Мемориала бе препълнен от зрители, които се забавляваха със спектакъла „Глас на сърце, стъпка на душа“.

Концертът предложи впечатляваща програма и показа силата на народните танци и песни. Той бе част програмата на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – най-голямата сцена за традиционни обичаи в България и Европа.