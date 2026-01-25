График на групите в последния ден на „Сурва“

НЕДЕЛЯ – 25 ЯНУАРИ 2026 г.
I.ЧАСОВИ ПОЯС 10:00-11:00 ч.
Сурв. група село Конска, община Брезник, областПерник.
Сурв. група при НЧ”Светлина-1936г” с. Прибой, община Радомир ,областПерник.
Сурвакарска група с.Слаковци, общ. Брезник, областПерник.
Черните кукери“ при НЧ“Съзнание-1927” с. Веселиново, общ.Смядово, област Шумен
Сурв. гр при НЧ “Граовска пробуда – 1928” Велковци, общ. Брезник, областПерник.
II.ЧАСОВИ ПОЯС 11:00-12:00 ч.
Мечкарска група село Пиперков чифлик,общ.Кюстендил,обл.Кюстендил
Кук. група НЧ „Г. Бенковски 1928“с. Горна Василица, общ. Костенец,София – област.
Станчинарска гр. кв. Дълбошница, общ.Петрич, област Благоевград.
Деведжии“село Лесново, общ. Елин Пелин,София – област .
III.ЧАСОВИ ПОЯС 12:00-13:00 ч.
Сур. група при НЧ”Пробуда-1928г.” с.Богданов дол, общ. Перник, областПерник .
Група „Бабугери“ с.Коларово, Общ.Петрич Област: Благоевград.
Сурв. група към НЧ,, Просвета1988″, с.Гирчевци,общ.Кюстендил, областКюстендил.
Кук. група с. Зимница, общ. Стралджа, област Ямбол.
Сурв.група село Гигинци, община Брезник, област Перник.
IV.ЧАСОВИ ПОЯС 13:00-14:00 ч.
Сурв. група „Трети квартал“ гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Сурв. група при НЧ “Бл. Гебрев”1905г.с. Друган, общ.Радомир, обл. Перник
Сурв. група при НЧ “Иво войвода – 1928“ с.Долна Секирна, общ.Брезник, обл. Перник
Сурв. група с.Лобош,общ.Ковачевци, област Перник
V.ЧАСОВИ ПОЯС 14:00-15:00 ч.
Станч. гр. “Център”при НЧ “Център 2023” гр.Петрич,общ. Петрич, обл. Благоевград
Сурв. група село Бегуновци, общ. Брезник, област Перник.
Сурв. група при НЧ “Бл. Попов-1927г” с. Дрен, община Радомир, област Перник
Кукерска група с.Крупник, общ.Симитли, област Благоевград
VI.ЧАСОВИ ПОЯС 15:00-16:30 ч.
Сур. група при НЧ „Хр. Ботев-1928 г“ с. Копаница, общ. Радомир, област Перник.
Сурв. група при НЧ “Пробуда-1931“ с.Ноевци,общ.Брезник Област: Перник .
Сурв. група при НЧ “П. К. Яворов – 1926″с. Мещица, общ. Перник, обл.Перник.
Сурвакарска група с.Кошарево, община Брезник, област Перник.