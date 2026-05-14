Грета Колева встъпи в длъжност като областен управител на Перник, приемайки поста от Георги Недев на официална церемония в Областна администрация – Перник.

При предаването на поста Георги Недев благодари на екипа за съвместната работа, професионализма и усилията, положени в хода на управлението, с особен акцент върху добрата организация и успешно проведените избори.

„За мен беше чест и привилегия да бъда част от екипа на служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров и да служа на Перник и на хората от областта“, заяви Георги Недев.

По време на церемонията Грета Колева се представи пред служителите на Областна администрация, запозна се лично с всеки един от екипа и очерта готовността си за активна работа по предстоящите ангажименти и предизвикателства пред областта.

С встъпването си в длъжност Грета Колева поема ръководството на институцията с фокус върху административното управление, взаимодействието с държавните и местните структури и работата в полза на жителите на област Перник.