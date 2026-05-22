Грипът отстъпва, но нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Ива Христова предупреди, че макар грипната вълна вече да отшумява, в момента циркулират други вируси, които могат да доведат до бронхити и пневмонии.

„Вирусите нямат почивка, сменят сезоните. Няма нищо сериозно и тежко в момента“, заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите й коронавирусът вече протича значително по-леко в сравнение с първите години на пандемията.

„Опитомихме коронавируса – в началото беше див, с много тежки последици, но сега все по-леко ще го прекарваме. Много рядко се стига до усложнения – при рискови групи“, обясни проф. Христова.

Тя уточни, че към момента случаите на COVID-19 и грип са единични, а сред активните инфекции преобладават респираторният синцитиален вирус, аденовирусите, парагрипните вируси и риновирусите, особено при малките деца.

„В момента коронавирусът е почти неразличим от една обикновена инфекция и ако не се направи изследване, няма да знаем какво е точно“, каза още тя.

Проф. Христова коментира и темата с обработките срещу комари и кърлежи, като подчерта, че действията трябва да започнат навреме.

„Пикът на комарната активност е август и септември. Май месец е моментът, в който да започнат пръсканията. За кърлежите дори е минал този период“, поясни тя.

По отношение на хантавируса проф. Христова заяви, че няма опасност от масово разпространение в Европа.

Според нея вирусът не е нов и специалистите разполагат с необходимите механизми за контрол.

„В момента, в който се идентифицира вирусът и се знае какво е заболяването, се взеха мерки, така че да не се допусне разпространението му“, обясни тя.

Проф. Христова уточни, че хантавирусът трудно се предава от човек на човек и затова случаите остават ограничени.

„Най-вероятно 95% от контактните няма да развият никакви симптоми, а останалите ще бъдат лекувани“, посочи тя.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести през 2025 година в България са регистрирани четири случая на хантавирус, а през 2024 година – два.

„Само от гризачи се предава навсякъде и случаите са единични. Няма епидемичен взрив, болният не е източник на заразата“, допълни проф. Христова.