Дарения превръщат пернишката Урология в лидер на Балканите

20 успешни безкръвни операции са направени в Урологичното отделение на Пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“ от началото на 2026 година.

Пациентите са под наблюдение и някои са били с рак на пикочния мехур в раден стадий. А лечението им преминава в колаборация с онколози.

Това съобщи завеждащият отделението доктор Албаяти, който е известен с професионализма си вече и извън Перник.

И докато перничани отиват на лекар в столицата, в пернишката урология се лекуват пациенти от София, Благоевград, Самоков и Сандански, които са се доверили на екипа на доктор Албаяти.

Отделението на доктор Албаяти предлага безкръвна опарация за камъни в бъбреците.

Камъни в бъбреците се образуват най-често от : генетично предразположение, водата, която консумираме, солта и високопротеиновата диета – разяснява доктор Албаяти.

Добрата новина за отделението е, че чрез дарения са събрани около 100 000лв., с които е закупена модерна техника за неинвазивни операции, а началникът на урологията вече обучава екипа си на работа с нея.

Не достигат още 180 000лв., с които да бъде закупен лазер – един от най-модерните на Балканите, дори и в Европа, който ще помага в безкръвното лечение на тези заболявания. Освен това ще бъдат закупени и два уретероскопа.

Всичко това ще превърне пернишката болница във важна точка за лечение с пълен капацитет от модерна апаратура за урологични заболявания и може да предложи качество и да покрие и други населети места.

По думите на доктора Албаяти, пернишката урология е толкова напреднала, че лекува безкръвно, без да се налагат да се правят разрези по тялото на пациента. Той прикани хората да си обръщат внимание и при първи симптоми, кръв в урината или друго да идват на изследвания. Защото това е ключово за бързото и безпроблемно лечение на болестта.