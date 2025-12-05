Да дарим в полза на кучешкия приют в Перник, купете си календар

Готови са календарите в полза на кучешкия приют в град Перник съобщиха от фондацията, натоварила се с грижи за приюта!

Вариантите отново да три,стенен за 15 лева, настолен за 15 лева и джобен на стойност 2 лева, които могат да бъдат намерени на базара и на обичайните вече места.

С продажбата им миналата година са спечелени близо 7000 лева, с които са закупени храни и консумативи, нужни за отглеждането на питомниците на приюта.

От ръководството на приюта и доброволците се надяват тази година приходите отново да са големи, за да поемат постоянните нужди на този дом за беззащитните и нуждаещи се животни!

Рени Евстатиева