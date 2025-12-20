Двама лекари от МБАЛ „Рахила Ангелова“ ще бъдат наградени с почетна значка

Двама лекари от пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“ са предложени за награда с почетна значка на общината. Докладната до общинския съвет е от директора на лечебното заведение д-р Явор Дренски. За отличието са предложени д-р Георги Гебов и д-р Даниела Ангелова посмъртно за дългогодишен принос към здравеопазването в региона.

Д-р Гебов завършва Медицинския университет в София с пълно отличие. В продължение на 37 години работи във Второ вътрешно отделение на пернишката болница. През годините е бил управител на медицински центрове, хоспис и диагностична лаборатория.

Д-р Гебов е пример за висока морална отговорност, последователност и устойчевост в медицинската практика. С професионализъм и човечност се посвещава на пациентите и на развитието на отделението и здравното заведение. Сега д-р Гебов навършва пенсионна възраст. Неговият професионализъм, съчетан с личното му отношение към пациентите и колегите го прави достоен за признание за дългогодишна служба и значим принос към здравеопазването.

Д-р Даниела Ангелова е психиатър. През декември тази година тя почина внезапно едва на 63 години.

Д-р Ангелова е с над 30-годишен стаж. Тя бе началник на психиатричното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Перничани я описват като изключително мила и добра лекарка, невероятен човек, помагала на хиляди хора в региона.

Д-р Ангелова е родена 21 април 1962 година. Започва работа в пернишката болница през 1986 г. Работила е като цехов лекар на здравен пункт, след това в Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“, а от 1989 г. – в Психиатрично отделение, на което е началник от 2008 до 2024 г. След пенсионирането си, тя се връща да помага на колегите си на 4-часов работен ден.

Д-р Ангелова имаше и частна практика, кабинет, който бе отворен за всички хора особено след пандемията от Ковид.

Общинският съвет ще вземе решението на заседание в понеделник – 22 декември.