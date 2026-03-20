Двама млади мъже от Перник са заболели от хламидийна инфекция

За пръв път от години в Перник са регистрирани двама заболели от урогинетална хламидийна инфекция. Болните са мъже на 22 г. и 26 години от Перник. Случаите са съобщени и потвърдени от СМДЛ „Цибалаб“. Извършени са епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Няма установени заболели от контактните. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Добрата новина е, че значително са намалели заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ на територията на община Перник. През изминалата седмица са установени 88 болни от ОРЗ, при 68 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 133,74 %ОО, при средна за страната 83,04 %ОО към 16.03.2026 г.

Другата добра новина е, че няма увеличаване на болните от варицела. През седмицата са констатирани 5 заболели, при 5 за предходната седмица. Болните са деца във възрастовите групи 1 – 4 г. – 3 и 5-9 г.- 2. Засегнати са колективите на ДГ №7 „Пролет“ -Перник. Всички болни са от община Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Следващата добра новина е, че 3 пъти по-малко са болните от ентероколит. През седмицата са регистрирани 2 заболели, при 6 за предходната седмица. Болните са на 15 и 84 години. Те са от общините Перник и Радомир. Лекуват се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ гр. София и Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

През седмицата е установен 1 болен от скарлатина, при нито един за предходната. Заболяло е дете на 8 г. от Перник, което се лекува амбулаторно от личния си лекар.

През седмицата е констатиран 1 болен от вирусен хепатит тип Е, п ри нито един за предходната седмица. Заболял е мъж на 58 г. от Перник, който се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 127 проверки. От тях 49 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене заведения за обществено хранене.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 275 проби с питейна вода от различни населени места в региона. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазване. Добрата новина е, че за сега не са констатирани отклонения от качеството.

Силвия Григорова