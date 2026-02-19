Двама хванати с дрога в пернишкия кв. „Църква“

Двама са задържани за притежаване на наркотични вещества. Акцията по противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на дрога, е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник.

Малко преди 18:00 ч. в пернишкия кв. „Църква“ полицаите проверили товарен автомобил „Мицубиши“, управляван от 38-годишен перничанин, и пътник – 39-годишен жител на с. Драгичево. При претърсване на автомобила е намерено и иззето топче с тегло малко под 6 грама, съдържащо суха зелена листна маса, реагирала на канабис при полеви наркотест.

Последвали личен обиск на мъжете и проверки на адресите, които обитават. В жилище, ползвано от 38-годишния мъж, на различни места са открити над 20 грама суха листна маса, отново реагирала на канабис, а от него е иззета и цигара със същото съдържание.

Двамата са задържани за срок до 24 часа с полицейска мярка. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.