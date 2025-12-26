Два нови STEM кабинета бяха открити в радомирско школо

Два нови STEM кабинета бяха открити в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Радомир. Това съобщи с пост в социалната мрежа кметът на Радомир Крили Стоев.

„Това е новият кабинет по математика в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Заедно с ръководството на училището открихме още два нови STEM кабинета финансирани от НПВУ, които дават реална възможност за съвременно обучение, практически умения и подготовка за професиите на бъдещето, където S – Science, T – Technology, E – Engineering и M – Mathematics са в основата на знанието и развитието.

Като кмет и в лицето на Община Радомир ще продължим да подкрепяме политики и инвестиции не просто в образованието, а в модерното и съвременно образование, което подготвя бъдещите специалисти, лидери и активни граждани на България“, пише Стоев.