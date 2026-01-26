Два пъти хващат перничанин с отнета книжка зад волана

За втори път хванаха мъж без книжка да шофира в Перник. В рамките на няколко дни 44-годишен мъж попада за втори път в полезрението на полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

На 23 януари около 20:45 ч. на ул. „Св. Петка“ в областния град е проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от мъж с постоянен адрес в село Богданов дол. При проверката органите на реда установяват, че автомобилът е с чужди регистрационни номера, които са свалени и иззети.

По-рано, на 21 януари през нощта, същият автомобил бил спрян за проверка на ул. „Софийско шосе“ в Перник. Тогава колата също е била с регистрационни номера, поставени от друго МПС, които също са иззети.

Установено е още, че водачът е с отнето свидетелство за правоуправление и управлява автомобил в едногодишния срок на лишаването си.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка, а по случая е образувано поредно бързо производство, като работата продължава под надзора на прокуратурата.