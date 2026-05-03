Две нови детски площадки за малчуганите в Радомир

Две нови детски площадки вече радват най-малките жители на Радомир. Съоръженията са монтирани в централната градска част и в двора на МКИЦ „Европа“ (Младежкия дом), като създават по-привлекателна и безопасна среда за игра, движение и споделено време на открито.

Новите пространства са съобразени с нуждите на децата и техните семейства – модерни, функционални и достъпни. Те са още една стъпка към подобряване на градската среда и насърчаване на активния начин на живот.

Община Радомир продължава да развива и надгражда тези усилия. Предстои изграждането на пъмп парк (велопарк) в Градския парк – модерно съоръжение, което ще даде нови възможности за спорт и свободно време на деца и младежи. Планира се също изграждането на зони за отдих и детски площадки в различни квартали на града, както и поставяне на спортни съоръжения за игра в населените места на територията на общината.

Повече възможности за активен живот, повече усмивки и по-добра среда за всички жители на община Радомир.