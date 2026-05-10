Две пернишки бебета с тежка зараза са в болници

Четири пъти по-малко са заболелите от ентероколит в региона. През изминалата седмица е констатиран само 1 болен, при 4 за предходната. Заболелият е жена на 49 г. от Перник. Тя се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

По-малко през миналата седмица са и болните от грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/. През седмицата са регистрирани 51 заболели от ОРЗ, при 53 през предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 80,05 %ОО.

По-малко са и заболелите от варицела. През седмицата са установени 6 болни, при 9 за предходната седмица. Заболелите са във възрастовите групи 1 – 4 г. – 2; 5 – 9 г.- 2; 20-24 г. – 1 и 45 – 49 г. – 1. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През седмицата са констатирани 2 болни от кампилобактериоза /гастроентерит/, при нито един през предходната седмица. Заболелите са 2 бебета под годинка. Те са регистрирани в община Перник. Бебетата се лекуват стационарно в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. гр. Дупница.

През периода е установен и 1 болен от хепатит тип Е, при също 1 за предходната седмица. Заболяла е жена на 80 г. от гр. Перник. Тя се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 134 проверки. От тях 41 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене.

И през изминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 481 проби от различни населени места в областта, с цел да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че не са открити отклонения от изискванията за качеството.