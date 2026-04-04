Двойка бели лебеди с черни шии от Владимир Димитров за парк „Бучалото“

В радомирския парк „Бучалото“ се отглеждат редки птици, сред които е и двойка бели лебеди с черни шии, или „черноврат лебед“. Това разказа пред БТА Владимир Димитров, който отглежда екзотични животни.

Димитров е основният инициатор и дарител на красивите и редки птици, които обитават парка, в който има естествен водопад, намиращ се в самия град.

„Това са изключително редки птици, които човек много рядко може да види. В България не повече от седем души са притежатели на този вид лебеди. Тук намерих оптималните условия за тях и виждам, че се чувстват много добре. Надявам се догодина да имат и поколение“, коментира още Димитров.

Наред с лебедите, в парк „Бучалото“ той е заселил още двойка дървесни патици и бял ангъч, наричан още килифар. Той добави, че чрез редките пернати мястото има друга, по-положителна енергия и все по-често става любимо място на местните за разходка или просто за отдих. По негова инициатива са пуснати и няколко от пъстрите японски шарани, които са внесени от Унгария.

„Това нещо искам да прерасне в нещо по-голямо – може би първо като група във „Фейсбук“, а впоследствие и в инициативна група, а защо не и в сдружение с нестопанска цел, чрез което да създаваме повече подобни места не само в Радомир, а и в други населени места“, каза още Димитров.

Той изрази надеждата да срещне повече съмишленици, които да се обединят в каузата. Като следваща идея той е начертал да се обособи място в градския парк, където да се отглеждат елени, лами, понита и други екзотични животни, които ще внесат разнообразие и настроение сред местните жители, както и сред гостите на града.

Владимир Димитров е общински съветник, завършил е ветеринарна медицина и дълго време беше треньор на футболния отбор „Струмска слава“ – Радомир.

В края на 2024 г. парк „Бучалото“ беше реновиран, като стойността на проекта беше около 380 хил. лв. Тогава беше пусната и първата двойка черни лебеди, които и до днес са част от видовото разнообразие там.